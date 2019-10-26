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Eyyübiye'de yeni bir proje daha

Eyyübiye’de ihalesine çıkılan Topdağı Millet Kıraathanesinin yapımına kısa sürede başlanıyor.

Eyyübiye'de ihalesine çıkılan Topdağı Millet Kıraathanesinin yapımına kısa sürede başlanıyor.


Eyyübiye Belediyesi ilçeye devasa projeler kazandırmaya devam ediyor. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ihalesine çıkılan Topdağı Millet Kıraathanesinin yapımına kısa sürede başlanıyor. Gençlerin rahat ve konforlu ortamlarda ders çalışabilecekleri, vatandaşların da güzel vakit geçirebilecekleri devasa proje için yapım çalışmaları devam ediyor. İhalesine çıkılan ve kısa süre içinde yapımına başlanacak proje, 266 metrekarelik kapalı alan, 727 metrekarelik açık teras alanı, 34 metrekarelik seyir teras alanı, 86 metrekare ders çalışma ve kütüphane alanı, 89 metrekare kafeterya, 20 metrekare medyatek-teknoloji odası ve 20 metrekarelik bireysel ders çalışma alanıyla ilçe gençliğinin ve vatandaşların hizmetine sunulacak.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ihalesine çıkılan projenin hayırlı olmasını diledi.

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