Eyyübiye'de yeni bir temel daha atıldı

Eyyübiye'de 15 Temmuz mahallesinde yapımına başlanılan şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanının temelini atıldı.

Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz mahallesinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olup, vatandaşların zor anlar yaşadığı yaklaşık 3500 metre karelik alanı şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanına için temel

Törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Karademir, Belediye Meclis Üyeleri, Mahir Öge, Hasan Karataş, Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop, 15 Temmuz mahalle muhtarı Ethem Çalışkan ile bölge muhtarları katıldı.

Alanda bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Seçim zamanında bütün mahallelerimizi gezmiştik bunu her platformumda ifade ediyoruz ve o dönem bölge sakinlerinin taleplerini dinlemiştik. 15 Temmuz mahallemize geldiğimiz zaman İlçe Başkanımız, Meclis üyelerimiz ile birlikte arkamızda bulunan atıl alan ile ilgili vatandaşların çok ciddi şikayetleri ve ızdırapları vardı. Biz o gün itibari ile kendilerine burayı park olarak kazandıracağımızın vaadinde bulunmuştuk ve çok şükür bugün o vaadimizi gerçekleştiriyoruz. İhalesini geçen ay yaptık. 15 gün önce yer tesliminde bulunduk ve çok şükür bugün muhtarlarımız ile İlçe Başkan Yardımcımız ile Meclis üyelerimiz ile Başkan Yardımcımız ile birlikte temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu parkımızda şelale olacak, dinlenme ve eğlence alanları olacak ve bu parkımızda mahallemizin dezavantajlı olması nedeni ile öğrencilerimizin ders çalışacak ortamının bulunmaması nedeni ile bir kitap otağı bölgeye kazandırıyoruz. İnşallah artık öğrencilerimiz burada güzel vakit geçirirler. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz burada rahat zaman geçirirler. 15 Temmuz mahalle sakinlerine parkımız hayırlı olsun inşallah” dedi.

Projenin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Belediye Meclis Üyesi Hasan Karataş ise, "15 Temmuz mahallemize ve Direkli mahallemize hitap eden güzel bir park kazandırmış bulunuyoruz. Başkanımıza halkımız adına teşekkür ediyor, nice güzel projelere birlikte imza atacağımıza eminiz” dedi.