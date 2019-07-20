Eyyübiye'de yeni park atağı

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu Mahallesi'ne talep edilen park alanı yapımı için çalışmalarına başladı.

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu mahallesinde yeni park yapımına başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ziyaret ettiği Selçuklu Mahallesi'nde, vatandaşların talep ettiği park alanı için ekiplere talimat verdi.

İlçemizin mahallerinde yeni park yapım çalışmalarının süreceğini belirten Kuş, ‘'Geçen hafta Selçuklu mahallemizi gezmiştik başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle birlikte kendilerine bir talimat vermiştik, Allah kendilerinden razı olsun. Geçen hafta gördük buraların durumunu ve şuanda da görüyoruz çalışmaların ardından park alanımız gün yüzüne çıkmaya başladı. İnşallah bir haftaya kadar da kırmızı toprak serilecek bir buçuk ay sonra da çimlendirilecek. Burada Selçuklu mahallemizde yaşayan halkımızın hizmetine sunulacak. Her zaman ifade ediyorum, ifade etmekten de sıkılmayacağım. Eyyübiye halkı herşeyin en güzeline layık, hizmetin en güzeline layık. Direkli mahallemize 20 gün önce gitmiştik orda da muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizi gezmiştik, orda da bir talimatımız var o talimatı sağ olsunlar arkadaşlarımız yerine getiriyorlar ve bir hafta sonra tamamlanacak aynı şekilde inşallah direkli mahallesindeki parkımızın da temizlenmesi hafta sonra tamamlanacak aynı şekilde o mahallemizde de bir buçuk ay sonra çimlendirme programına alınacak inşallah yıl sonuna kadar o parkımızı halkın hizmetine sunacağız" diye konuştu.