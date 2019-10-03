Eyyübiye'de yeni parklar yapılıyor

İlçe genelinde bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Asya Mahallesi'nde yapımına başlanılan yeni park alanlarında da incelemelerde bulundu. Ekiplerin ilçe genelinde hummalı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Kuş, “1 Nisan'dan sonra tüm mahallelerimizi muhtarlarımızla birlikte gezdik ve sıkıntılarını not etmiştik. Asya mahallemizde de park sıkıntısı talebini almıştık. Çok şükür talimatımızı verdik. Asya mahallemize 3 park yapıyoruz. İnşallah bir aya kadar da bu parklarımızı mahallemize ve bölge sakinlerimize kazandırmış olacağız. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kilitli beton parke taşı talebi olmuştu. Onu da inşallah önümüzdeki hafta da parke taşı çalışmalarına başlayacağız. Kısa süre için de mahallemizin tüm eksikliklerini gidermiş olacağız” diye konuştu.