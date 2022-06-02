Eyyübiye'de yeşillendirme seferberliği devam ediyor

Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Eyyübiye'de ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yapılan parklara binlerce fidan dikimi gerçekleştirildi. Çimlendirme çalışmalarının da yapıldığı parklarda otomatik sulama sistemleri, aydınlatmalar ve oturma bankları da yer alıyor. Asya Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine geçtiğimiz aylarda yapısal peyzajı tamamlanan parkta da ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmasına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park geneline yüzlerce yetişkin ağaç dikti. Damla ve yağmurlama sulama sistemleri, aydınlatması, yürüme yollarıyla Asya Mahallesi'ne yapılan parktan büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Üç yıl içerisinde otuzdan fazla park yaparak vatandaşların hizmetine sunan Eyyübiye Belediyesi, Asya Mahallesindeki parkın açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.