Eyyübiye'de yol atağı

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan sürdürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırıp, yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak isteyen ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışmalarına hız verdi. Belirlenen program dahilinde periyodik bir şekilde çalışma yürüten ekipler son olarak, Uğurlu, Vergili, Seksenören ve Karaman mahallelerinde stabilize yol yapım çalışması yürüttü. İlçe genelinde devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yapan Kuş, "Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ne gerekiyorsa bir bir yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüzde bu kapsamda gerek merkezde gerekse de kırsalda hummalı bir şekilde çalışıyor. Gelen talepleri bir bir yerine getirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.