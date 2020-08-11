Eyyübiye'de yol çalışmaları sürüyor

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Muradiye Mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.
Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.