Eyyübiye'de yol çalışmalarının yaz sonuna bitirilmesi hedefleniyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından daha önce yüzde 80'i tamamlanan köy içi yolların geri kalan kısmının da mevsim sonuna kadar bitirilmesi için bölgede beş ayrı şantiye kuruldu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, ilk beş yılda tamamlamayı vadettiği hizmetler arasında yer alan kırsaldaki tüm mahallelerin yollarının yapım işi büyük bir hızla devam ediyor. Tektek Dağlarına kadar uzayan hizmet alanındaki kırsal mahalle yollarının yapımı için iki mobil konkasör şantiyesi kuran Eyyübiye Belediyesi, buradan elde edilen stabilize malzemeyi köy içi yolların tozdan ve çamurdan kurtarılması için kullanıyor.

Beş ayrı şantiyede devam eden çalışmalarda 42 damperli kamyon, 5 greyder, 5 silindir ve iş makineleri ile çok sayıda işçi görev alıyor.

Yaklaşık bir milyon metreküp stabilize malzemenin serileceği köy içi yol yapım çalışmalarının bitmesiyle, ilçe genelindeki 122 kırsal mahallenin yollarının tamamlanacağı belirtildi.