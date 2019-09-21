Eyyübiye'de yol çalışması sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice Mahallesi'ndeki temasları kapsamında talep edilen, kilitli beton parke taşı döşeme ve yeşil alan için yetkili ekibe talimat verdi.

Bölge sakinlerinin her zaman yanında olduklarını ve iletilen taleplerin çözümü için çalışmalar yapılacağını belirten Kuş, “Yenice Mahallemizdeyiz. Muhtarımızla birlikte mahallemizi gezdik. Vatandaşlarımızı dinledik. Bizlere sıkıntılarını ifade ettiler. Çocuklarımızın zaman geçirebilecekleri bir yeşil alan eksikliği var. Yine çok ciddi bir nüfus var ama bir marketleri yok. Direk park bahçe müdürümüze talimat verdik. İnşallah gelecek hafta çocuklarımıza bir park yapacağız. Yine Turkuaz şirketimize de talimat verdik. Burada inceleme yapıp şirket bünyesinde bir market açacaklar. Muhtarımızın mahallenin parke taşı ile ilgili talebi oldu. Yeni biten bir ihalemiz var. İnşallah haftaya da Yenice mahallemizde kilitli beton parke taşı çalışmamız başlayacaktır” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de taleplerini dinleyen ve çözüm üreten Kuş'a teşekkür etti.