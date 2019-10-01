İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyyübiye'de yol yapım atağı

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlıyla Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde stabilize yol yapım, merkez mahallelerde ise, kilitli beton parke taşı, döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor.


Mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren bölge sakinleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.