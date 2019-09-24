Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi, merkezde kilitli parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsalda da stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mahalle Muhtarı Mehmet Polat ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Kuş, mahalleye yeşil alan kazandırılması için ilgililere talimat verdi.

Mahallede sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Ruha Mahalle Muhtarı Mehmet Polat, "Eyyübiye Belediye Başkanımız ile birlikte geçen ay mahallemizi gezerek eksik ve sıkıntılı olan yerleri yerinde tespit ettik. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a Fen İşleri Müdürümüze ve ekip arkadaşlarına mahallem adına teşekkür ediyorum. Ruha mahallemizde park sıkıntımız var bugün başkanımız bu sorunu yerinde inceledi ve talimatı verdi kendisi zaten sahadan eksik olmayan bizler ile birlikte sürekli irtibat halinde ve mahallemizde incelemelerde bulunan biridir” diye konuştu.