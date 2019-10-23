Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde dur durak demeden yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yazın toz, kışın da çamur mağduriyetini önleme adına kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Merkez mahallelerde 4 farklı ekip belirlenen program dahilinde çalışma yürütürken kırsal mahallelerde ise kurulan 3 şantiye ile vatandaşların talepleri bir bir yerine getiriliyor. Ekipler son olarak Selçuk ve Yenice mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını bitirme aşamasına getirdi.

Kuş'a ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar ise, "Önceden yollarımız kötüydü. Belediye Başkanımızın sayesinde yollarımız parke taşı oldu. Ben buranın esnafı olarak Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yollarımızı parke taşı yaptı. Çalışmalardan çok memnunuz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.