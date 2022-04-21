Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

İlçe genelinde 6 mahallede başlatılan doğalgaz çalışmalarının ardından deforme olan ve doğalgaz hattı döşeme çalışmaları için kazı yapılan sokaklar ekipler tarafından bir bir yapılıyor. Daha yaşanılabilir bir ilçe için kolları sıvayan ekipler, Hayati Harrani mahallesi, Ruha mahallesi ve Süleymanşah mahallelerinde 3 ayrı ekiple deforme olan yollarda kilitli beton parke döşeme çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Doğalgaz test çalışmalarının devam ettiği sokaklarda ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarına başlanacak.