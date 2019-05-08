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Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un 'Merkez ve Kırsal mahalle ayırımı yapılmayacak' talimatı ile yol yapım çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 bin metre kare kilitli beton parke taşı döşeme işlemi ile merkez ve kırsal mahallelerde toplamda 6 kilometre mahalle içi stabilize yol yapım çalışması yaptı. Ekipler, ilçe merkezinde Osmanlı, Akşemsettin, Yenice, Hayati Harrani, kırsalda ise Uğurlu, Güngören, Taşlıca, Bulduk, Bakışlar ağırlıklı olmak üzere yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsalda sürdürülen stabilize yol yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.


Merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ” Vatandaşların özellikle kışın çamur, yazın da tozdan dolayı yaşadığı mağduriyeti gidermek için ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek faaliyetleri de ara vermeden sürdüreceğiz“ ifadelerine yer verdi.

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