Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Ekipler merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsal mahallelerde ise stabilize yol yapımı ile yol ağı genişletme çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program ve gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler kırsalda Gözeller, Kırkmağara, Tekyamaç, Yaykılıç, Olukyanı, Görenler mahalleleri ile Çavuşlu, Sarıcan, Akdağ ve Büyükreyhanlı mezralarında stabilize yol yapım çalışmalarını tamamladı.