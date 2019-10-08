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Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma, kırsalda ise stabilize yol yapımıyla devam ettiriyor. Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

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