Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma, kırsalda ise stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kuş,” Ekiplerimiz ilçemizin dört bir noktasında çalışmaya devam ediyor. Kırsalda 3 şantiye, merkezde ise 4 farklı ekiple vatandaşlarımızın yol mağduriyetinin önüne geçiyoruz. Yol sorunu bitene kadar gerekirse gece gündüz çalışacağız. Eyyübiye'm her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.