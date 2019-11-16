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Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye’de merkez ve kırsal kesimlerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye'de merkez ve kırsal kesimlerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yol mağduriyetini önleme adına merkezde 4 farklı ekiple ilçe genelinde kilitli beton parke taşı döşeme çalışması yapan ekipler, kırsalda ise 3 ayrı şantiyede ilçeyi kışa hazırlıyor. Mahallelerinde yol çalışması yapıldığından dolayı belediye ekibine teşekkür eden Keskin Mahalle Muhtarı İsmail Akçiftçi, "Eyyübiye Belediye'nin yaptığı yollardan dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Önceden yollarımız maalesef kötüydü. Başkanımız buraya el attı ve yollarımız hemen yapıldı. Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnunuz” diye konuştu.

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