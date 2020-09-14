Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde hummalı çalışmasına devam ediyor. Merkez mahallelerde kilitli parke taşı, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma kırsal mahallelerde de stabilize yol yapımı ile çalışma yürüten ekiplerin son durağı Tarlabaşı Mahallesi oldu. Alt yapısı tamamlanmış alanlarda sürdürülen çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaş memnuniyeti esas alınarak sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Tarlabaşı Mahalle muhtarı, Halil Yapa, mahallede süren çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.