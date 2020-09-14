İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde hummalı çalışmasına devam ediyor. Merkez mahallelerde kilitli parke taşı, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma kırsal mahallelerde de stabilize yol yapımı ile çalışma yürüten ekiplerin son durağı Tarlabaşı Mahallesi oldu. Alt yapısı tamamlanmış alanlarda sürdürülen çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaş memnuniyeti esas alınarak sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Tarlabaşı Mahalle muhtarı, Halil Yapa, mahallede süren çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.