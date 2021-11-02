Eyyübiye'deki okullarda ağaçlandırma seferberliği başladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ‘Yemyeşil Okullar' projesi kapsamında ilçe genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin startını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliği Eyyübiye ilçesinde de devam etti. Organize edilen ‘Yemyeşil Okullar ‘ projesinin startı Dr. Cavit Özyeğin ilkokulunda verildi. Ağaçsız okul kalmayacak mottosu ile başlatılan ağaç dikme seferberliğine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Eyyübiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş ile Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Ağaçlandırma seferberliğinin ilçe genelinde süreceğini belirten Kuş, hedeflerinin yemyeşil Eyyübiye olduğunu söyledi.