Eyyübiyeli çocuklara karne hediyesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla, Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezine davet edilen Eyyübiyeli çocuklar, karne sevincini aldıkları hediyelerle yaşadılar.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı boyunca ilçedeki tüm okullarda okuyan çocukların başarısı için destek veren Eyyübiye Belediyesi, yılsonunda da çocukları unutmadı. Yenice Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi'ne davet edilen çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün, çocukları başarılarından dolayı tebrik etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla gençlere ve çocuklara yönelik yaz tatili boyunca çeşitli kurslar düzenlediklerini belirterek, çocukları yaz kurslarına katılmaya davet eden Elgün, önümüzdeki eğitim öğretim yılında tüm çocukları daha başarılı görmek istediklerini söyledi.

İkramların yapıldığı ve çeşitli hediyelerin verildiği davete katılan çocuklar, gençlik merkezine gidip gelerek hem okuldaki başarılarının artığını hem de resim yapma, müzik, Kur'an-ı Kerim okuma gibi becerilerinin geliştiğini ifade ederek, Başkan Kuş'a ve teşekkür ettiler.