Eyyübiyeli gençler bilim teknoloji ve sanatla buluşuyor

Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye'de yaşayan gençler, Süleymanşah Gençlik Merkezinde bilim, teknoloji, sanat, spor ve eğitim dahil onlarca alanda yeniliklerle buluşacak.

Yapımı tamamlanan ve tefrişat aşamalarında sona yaklaşılan Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, en geç bir ay içerisinde burayı ilçe gençliğinin hizmetine sunacaklarını açıkladı. Belediye Meclis Üyeleri İzzet Çiftçi ve İbrahim Halil Güneş ile birlikte tefrişatı devam eden Süleymanşah Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Mehmet Kuş, seçildikleri günden itibaren verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Süleymanşah Gençlik Merkezi'nin açılışının, yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle bir süre aksadığını belirten Kuş, “Şu anda çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Kısmet olursa gelecek ay içerisinde Eyyübiyeli evlatlarımızla birlikte inşallah Süleymanşah Gençlik Merkezi'mizin açılışın gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkanlığı süresince Eyyübiye'ye kitap otakları ve eğitim merkezleri kazandırdıklarını kaydeden Başkan Mehmet Kuş, bir aya kadar açılışını gerçekleştirecekleri Süleymanşah Gençlik Merkezi içerisinde hem kız hem erkek öğrenciler için etüt merkezleri, üniversiteye hazırlanan gençler için sınav hazırlık merkezinin de yer alacağını söyledi. Süleymanşah Gençlik Merkezi sayesinde, Eyyübiyeli gençlerin dünyanın neresine giderse gitsin son sistem teknolojilerden haberdar olacağını, gelişmeleri yakından takip edebileceğini belirten Başkan Kuş, Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde son teknolojik cihazların yer aldığı bilim merkezi, teknoloji atölyeleri, sanal gerçeklik ve bilişim sınıfları gibi onlarca farklı detayın yer alacağını söyledi.

Eyyübiye'nin on binlerce gencinin dar gelirli ailelerin çocukları olduğunu hatırlatan Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi İzzet Çiftçi ise, gençlerin Eyyübiye Belediyesi'nin açtığı sınav hazırlık merkezinde üniversiteye hazırlanma şansı yakaladığını, bu gibi eğitim merkezlerinin büyük gayret ve fedakarlıklarla oluşturulduğunu söyledi.

Eyyübiye Süleymanşah Gençlik Merkezi'nin, her şeyin en iyisine layık olan Eyyübiye gençlerine hizmet etmek için inşa edildiğini ve açılışına sayılı günler kaldığını aktaran Çiftçi, “Bu gayret ve fedakârlıklarından dolayı başta, Başkanımız Mehmet Kuş olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.