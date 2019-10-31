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Eyyübiyeli gençler kitap otağında ders çalışıyor

Eyyübiye’de öğrenciler kitap otağında sınavlara hazırlanıyor.

Eyyübiye'de öğrenciler kitap otağında sınavlara hazırlanıyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde gençliğe yatırımlarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Gençlik Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri ve Millet Kıraathanesi'nde hizmetlerine devam ediyor. İçerisinde kütüphane, kitap okuma çadırı, mescit ve yeşil alanın yer aldığı Kitap Otağında ders çalışmaya gelen gençler, sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

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