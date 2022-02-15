Eyyübiyeli gençler madalyalarla döndü

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalardan elde ettikleri başarılarla yüz akı olmaya devam ediyor. Gençler son olarak Malatya'da düzenlenen Gençler B Güreş Grup Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Gençliğe yatırımlarıyla kamuoyunun takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, bünyesindeki onlarca AK Ev Spor Salonundaki yüzlerce genci hem sportif faaliyetlere yönlendiriyor hem de gençlere milli ve manevi değerler aşılıyor. Eyyübiye Belediyesi sporcularından İslam Turan birinci, Emircan Çiftçi ikinci, İsmail Altundağ ve Mehmet İrgün üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Sporcuların başarıları ile ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Gençler için ne yapsak azdır. Salonlarımızda eğitim alan gençlerin başarıları bizleri gençliğe yatırım noktasında daha da şevklendiriyor. Tebrikler Aslanlar” ifadelerini kullandı.