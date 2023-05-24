Eyyübiyeli gençler nefeslerini tuttu

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı-Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Karizma Show gösterisi, Yenice Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sporun eğleneli ve heyecanlı yüzüyle ilk defa tanışan Eyyübiyeli çocuklar ve gençler, gösteri süresince adeta nefeslerini tuttu. AK Evler sporcularının karate ve taekwondo gösterileriyle başlayan programa, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Kaya, meclis üyeleri ve Eyyübiye'deki okullarda eğitim gören öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Kuş, göreve geldikleri günden itibaren Türkiye'nin en genç nüfusunu barındıran Eyyübiye'de yaşayan gençlere pozitif farklılık yapacakları sözünü verdiklerini, seçildikten sonra ise yaşanan pandemi süreci, dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, ardından deprem ve sel felaketlerine rağmen verdikleri sözü yerine getirmekten vazgeçmediklerini söyledi.

Şimdiye kadar çok sayıda spor tesisi, beş eğitim otağı ile iki sınav hazırlık merkezini hizmete sunduklarını, Süleymanşah Gençlik Merkezi'ni tamamladıklarını dile getiren Başkan Kuş, “Gençlerimizin bizden yürüyüş yolu, bisiklet yolu, oyun alanları, basketbol, voleybol, futbol sahaları, tenis kortu, kütüphane gibi talepleri vardı. Tüm bunları hem ayrı ayrı hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi olan Eyyübiye Millet Bahçesi içerisinde yaparak, gençlerimize armağan ettik” dedi.

Başkan Kuş, programın gerçekleşmesinde destek ve katkılarından dolayı Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir'e ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs'ın önemine değinerek, böylesi bir programla Eyyübiyeli gençlere ve çocuklara unutulmaz bir anı yaşatan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve tüm emeği geçenlere şükranlarını sundu. Konuşmaların ardından salona çıkan Guinness Dünya Rekortmeni Karizma Show ekibi, müzik ve dans gösterileriyle renklendirdikleri akrobatik smaç gösterileriyle, izleyicilere heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşattılar. Başkan Mehmet Kuş ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Kaya'nın da bir bölümünde yer aldığı gösteri, gençlerin büyük beğenisini kazandı.