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Eyyübiyeli gençler sınavlara hazırlanıyor

Eyyübiyeli gençler, üniversite sınavları öncesi deneme sınavlarına girerek hazırlanıyorlar.


Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağında, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan, YKS sınavı öncesi, deneme sınavlarına giren öğrenciler derecelerini öğreniyorlar. Sınava girecek gençlere yönelik haftanın 3 günü deneme sınavları yapılırken, deneme sınavlara katılan gençlere ateş ölçümü yapılarak sınava tabi tutuluyor. Gençlerin sınav kaygılarını azaltmak için bilgilendirme ve seminerler de verilerek destek sağlanıyor.


Deneme sınavlarına giren ve memnuniyetlerini dile getiren gençler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a gençler için düzenlediği programlar için teşekkür etti.

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