Eyyübiyeli gençlerden büyük başarı

Eyyübiye Belediyesi bünyesinde sportif faaliyetlere katılan gençler, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençlik Haftası” etkinlikleri ile Gaziantep'te yapılan Kulüpler Ligi yarışmalarında birçok madalya ile adından söz ettirdi.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde birçok dalda verilen sportif faaliyetlere katılan gençlerin başarısı göz kamaştırıyor. Gençliğe verdiği önemin meyvelerini alan Eyyübiye Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu sportif faaliyetlerle gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor hem de gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunuyor. Belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki birçok farklı dalda uzman eğitmenler tarafından eğitim gören gençler, katıldıkları müsabakalarda büyük başarılar elde ederek takdir topluyor.

Eyyübiye Belediyesi sporcuları, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Wushu yarışmalarında, Minikler 33 kilogram sıklette Celâl Sayık 1.'nci, Minikler 28 kilogram sıklet Cevher Şanlıoğlu 1.'nci olurken, Minikler 28. kilogramda Yusuf Halat 2.'nci, Minikler 38. kilogramda Mehmet Yılmaz Çiçek 2.'nci oldu. Gençler 50 kilogram sıklette Mehmet Sayık 1, 60 kilogram sıklette İbrahim Sayık 2 ve Üst Gençler 55 kilogramda Yunus Keklik ise 3.'ncü olurken Gaziantep'teki Kulüpler Ligi yarışmalarında genç erkeklerde takım halinde şampiyon oldu. Yarışmalarda Abdulgani Maviçiçek 100 metrede 1.'nci, Kerim Turus 800 metrede 2.'nci, İbrahim gündü 3.'ncü ve 4 çarpı 100 metre bayrak takımı da şampiyon oldu.

Başarılarıyla göz kamaştıran sporcular aynı zamanda Eyyübiye Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak da yetişiyor.