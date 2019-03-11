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Eyyübiyeli vatandaşlardan Cevheri'ye destek

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri’ye Eyyübiye’de Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri seçim bürosu açarak desteklerini sundu.

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri'ye Eyyübiye'de Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri seçim bürosu açarak desteklerini sundu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri seçim çalışmalarına devam ederken vatandaşlardan da kendisine destek sağlıyor. Merkez Eyyübiye ilçesinde Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri Sabahattin Cevheri'ye destek olmak için seçim büroları açarak desteklerini sundu.


Üç aileye de teşekkür etti


Dağ, Kubat ve Çerkez Ailelerine sundukları destek için teşekkür eden Cevheri, “Bizler Urfalıyız, Urfa'nın evlatlarıyız. Bizler bir olup bir aile olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz. Dağ, Kubat ve Çerkez ailelerine bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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