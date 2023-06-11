Eyyübiye'nin başarılı sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ak Evler Spor Salonlarında yetişen genç güreşçi Mazlum Çiftçi, Arnavutluk'ta yapılacak U17 Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek üzere Milli Takım sporcularıyla birlikte yola çıktı.

Eyyübiye Belediyespor bünyesinde müsabakalara katılan, Türkiye Güreş Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği U17 Yaşar Doğu Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 55 kiloda Türkiye şampiyonu olan Mazlum Çiftçi, Milli Takım forması giyerek Avrupa Şampiyonasında ülkemize madalya kazandırmak için Arnavutluk'ta düzenlenecek olan U17 Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek. Uzun süredir antrenörleri Yasin Karadaşlı ve Mehmet Harmancı nezaretinde şampiyonaya hazırlanan Mazlum Çiftçi'nin kardeşi Rıdvan Çiftçi de Rize'de yapılan U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Spordaki başarılarıyla Eyyübiye'nin, Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin gururu olan sporcu kardeşleri sosyal medya hesabından tebrik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlerin sporda ve eğitimde başarılı olmaları için her alanda yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.