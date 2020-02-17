Eyyübiye'ye bir yeşil alan daha kazandırılıyor

Saha ziyaretlerine devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Muradiye Mahallesindeki temasları kapsamında vatandaşlara park ve kütüphane müjdesi verdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte Muradiye Mahallesine giden Kuş, burada Mahalle Muhtarı Dello Alak'la birlikte incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediyesinin mahallede yapmayı planladığı park ve Millet Kıraathanesi yeri için incelemelerde bulunan Kuş, “Hemşerilerim her şeyin en güzeline layık. Biz de onlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Eyyübiye'de tüm mahallelerimizi bir bir geziyoruz, karış karış ne var ne yok diye eksiklikleri tespit ediyoruz. Bulduğumuz boş alanları değerlendireceğimizi ifade etmiştik. Burada çok güzel bir alan tespit ettik ve talimatı verdik. İnşallah Muradiye Mahallemize modern bir millet kıraathanesi kazandıracağız. Yanında çok güzel bir park olacak” ifadelerini kulandı.