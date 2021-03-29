Eyyübiye'ye yeni bir gençlik merkezi daha

Eyyübiye Belediyesi eski Eyyübiye Karakolu olarak bilinen alanın yıkımını yapıp, ilçeye gençlik ve kültür merkezi kazandırıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılan Tepe Mahallesindeki eski Eyyübiye Karakolunun yıkım işlemi gerçekleştirildi. Belediye tarafından yıkılan metruk alan gençlik ve kültür merkezine dönüştürülüyor. Projesi koruma uygulama denetim şube müdürlüğünden onaylatılarak geleneksel Urfa mimarisine uygun olarak tamamlanan toplam 2 kattan oluşan 210 metre kare kapalı alan 75 metre kare de avluya sahip gençlik ve kültür merkezi için ihale sürecine girildi. Yıkım işlemiyle ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “İlçe gençliğimize bir müjde daha vermek istiyoruz. Gençlik merkezleri sayılarını arttırıyoruz. Eski Eyyübiye Karakolu olarak bilinen alanın yıkım işlemini gerçekleştirdik. O bölgeye ilçe gençliğinin faydalanacağı bir Gençlik ve Kültür Merkezi yapıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.