İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyyübiye'ye yeni bir park daha kazandırılacak

Eyyübiye’de 10 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapılacak.

Eyyübiye'de 10 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapılacak.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice mahallelerini ayıran ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen 10 bin metrekarelik alanda yapılacak park yerinde incelemelerde bulundu.


Eyyübiye'ye 18. parkın yapımına başladıklarını belirten Başkan Kuş,” Osmanlı mahallemizdeyiz, mahalle muhtarımız Veysi Çelik ile birlikte mahallemizde yapacağımız park ile ilgili incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Yapacağımız bu parkımız Osmanlı ve Yenice mahallelerimizin ortak kullanım noktasında yaklaşık 10 bin metre karelik alana sahip. Malumunuz Eyyübiye park noktasında dezavantajlı bir bölge. Her bulduğumuz boşluğu yeşil alan yapıp Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırıyoruz ve kazandırmaya da devam edeceğiz. İnşallah iki aya kadar bu parkımızı bitirmiş olacağız ve buradaki amcalarımız, ablalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımız ortaklaşa kullanacakları alan olarak hizmetlerine sunmuş olacağız. Şimdiden Osmanlı ve yenice mahallelerimize hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.