Eyyübiye'ye yeni parklar yapılıyor

İlçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u makamında ziyaret etti. Makam ziyaretinde ilçe sorunlarını ve taleplerini dinleyen Beyazgül, daha sonra Kuş ile Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman, Mance ve Buhara mahallerinin içerisinde yer alacak olan park alanında inceleme yaparak, açıklamalarda bulundu.

“Mahallelerimiz için dinlenme alanı olacak”

Park sorununu gündemdeki projelerinin arasında aldıklarını belirten Beyazgül, "Dede Osman, Mance ve Buhara mahallelerimizde insanlarımızın gidip dinlenecekleri alan bulunmamaktadır. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş daha önce burada incelemede bulunup park sözü vermiştir. Onun sözü bizim sözümüzdür. Başkanımız Mehmet Kuş buranın hassasiyetini bildiği için bu sözü vermiştir ve bizde yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Mehmet Kuş ile beraber bu alanda başka neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Burayı da gündemdeki projelerimiz arasına aldık. Bu alanı güzel bir alana çevireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Beyazgül, sorununu kısa zamanda çözüme kavuşturma talimatı verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kendilerine her zaman destek olduklarını belirten Kuş, "Geçtiğimiz günlerde Dede Osman, Mance ve Buhara mahalle muhtarlarımız ile görüştük ve bizden bu alanlarda park ihtiyaçlarının olduğunu belirttiler. Park olarak aileleri ile birlikte gelebilecekleri hiçbir alan yok. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşüp soruna çözüm bulacağımızı ifade etmiştik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül bugün bizleri ziyaret etti ve alanda incelemelerde bulunduk. Başkanımız sıkıntıya neşteri vuralım dedi. Muhtarlarımızla da istişare ettik. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül hızlı bir şekilde en kısa zaman içerisinde Buhara, Mance ve Dede Osman mahallelerimize park sözü verdi. Kendisine şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.