Eyyüp Peygamber caddesi genişletilecek

Kuş,” Oluşturulacak komisyon ile mülk sahipleriyle görüşülecek. Anlaşma halinde cadde genişletilecek” dedi.

Rutin esnaf ve vatandaş gezilerinde Eyyüp Peygamber Caddesinde sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölge sakinlerine yol müjdesi verdi. İlçenin kanayan yarası haline gelen ve yıllardır çözülemeyen yol ile trafik sorunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle nihayet sonuçlanıyor. Caddede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş, caddeye alternatif yol için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan hibe ve kredi desteği aldıklarını ve kısa sürede kültür ve inanç yolu için çalışma yapacaklarını belirtti. Bu çalışmanın yeterli olamayacağını da açıklayan Başkan Kuş, Eyyüp Peygamber Caddesindeki bazı evlerin istimlak edilerek yolun genişletileceği müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile el ele vererek çalışma yürüttüklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,”Eyyüp Peygamber Caddemizin yolu ilçemizin kanayan yarası olmuş durumda. Yollar maalesef içler acısı. Yollarımız dar ve trafik sıkıntısı maalesef had safhada. Malumunuz 15 gün önce bakanımız geldi ve Eyyübiye'deki trafik sıkıntısını kendilerine ifade ettik. Kültür ve Turizm Yolunu programa koyduk. 10 milyon hibe, 30 milyon kredi verildi. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte en kısa süre içerisinde kültür ve inanç yolunu Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırıyoruz” dedi.

Eyyüp Peygamber Caddesini genişleteceklerini söyleyen Kuş, “Eyyüp Peygamber Caddesi Eyyübiye'nin kalbi. Bu caddede genişletme çalışmalarımız olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük. Bir komisyon kurulacak ve buradaki mülk sahipleri ile bire bir görüşülecek ve mülk sahipleri ile anlaşmamız halinde Eyyüp Peygamber Caddesi de inşallah genişletilecek. Hem Şanlıurfalı vatandaşlarımıza hem Eyyübiyeli kardeşlerimize hem de turizme kazandırılmış olacak. Şimdiden Eyyübiyeli kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.