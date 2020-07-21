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Eyyüpnebi Külliyesi inşaatında sona gelindi

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesinde yapım çalışmalarını sürdürülen Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesinde yapım çalışmalarını sürdürülen Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatında sona yaklaşıldı.


Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Viranşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen projede, kutsal değerlerin hassasiyeti gözetilerek itinayla çalışılıyor. Projede ilk olarak, 1400 metrekare alan üzerine kurulacak olan camiinin yapım çalışmalarında sona gelindi. İlerleyen günlerde yapım çalışmaları tamamlanacak olan Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi, toplamda 1000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kapasiteye sahip olacak. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü külliyede aşevi ve dinlenme alanları da yer alacak.

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