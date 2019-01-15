Fabrikada çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yakınından geçen yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında tonlarca pamuk kül olurken fabrikada da maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.