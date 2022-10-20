Fakıbaba partisinden ve milletvekilliğinden istifa etti

AK Partinin değişik kademelerinde görev yapan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, yaptığı açıklamada, “AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı milletime saygılarımla arz ediyorum. 2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için de hayırlara vesile olur” ifadelerine yer verdi.