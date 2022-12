Fatih Erbakan'dan EYT düzenlenmesine destek

Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da balkon konuşmasıyla vatandaşlara seslendi. Erbakan, EYT'lilerle ilgili konuşmasında, “Millete faydası olacak, millete hizmet olacak her işte biz hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz. Faydalı bir adım atılıyor. İnşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adım atılır” dedi.

Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Şanlıurfa'ya geldi. Parti binasında üyelerle bir araya gelen Erbakan, balkon konuşması ile vatandaşlara seslendi. Erbakan konuşmasında, kurtuluşun yolunun milli görüşte ve Yeniden Refah Partisinde olduğunu söyledi.

Balkon konuşmasının ardından basınla bir araya gelen Erbakan, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili hükümete destek olduklarını ifade etti. Erbakan, “Millete faydası olacak, millete hizmet olacak her işte biz hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz. Faydalı bir adım atılıyor. İnşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adım atılır. Bir senede devlet bütçesinden 565 milyar lirayı faize verirken, yüz milyar lirayı 5 tane imtiyazlı holdinge verirken, milyarlarca lira israfa para harcanırken, milyonlarca EYT'linin mağduriyetinin giderilmesi için gereken paranın ayrılması gerekiyordu, bu yapılmış oldu. İnşallah dediğim gibi hayırlı olsun. Diğer mağduriyetler de inşallah bir an önce giderilir" dedi.

“Faizde dünya rekortmeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi”

Dolar bazında dünyada faiz borçlanması konusunda konuşan Erbakan, “Dünya rekoru borçlanma faizleri dolar bazında Almanya yüzde 2 ile borçlanıyor, Japonya yüzde 0,2 ile borçlanıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzde 9-10 ile borçlanıyor ama dünya rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait. Yüzde 10,75'le dolar borçlanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E borç ve faiz ekonomisi bakımından o zaman masanın ve kasanın bir farkı var mı? İktidar kanadı hükümet, en yüksek faizle dolar borçlanıyor. Bu borcun faizini zamla, vergiyle millete yüklüyor. Masanın en büyük ortağı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 10,75 ile dolar borçlanıyor, bunun faizini de İstanbul'da ulaştırma yaptığın zam ile millete yüklüyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya yüzde 29 gibi astronomik oranda zam yaptı. Sayın İmamoğlu Belediye Başkanı olduğu günden bugüne geçen üç buçuk yılda yapılan toplam zam yüzde 155'i buldu. Halbuki Sayın İmamoğlu belediye Başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik ücretleri indireceğiz, İstanbul'da ulaşım kesinlikle ucuzlayacak diye vaatlerde bulunuyordu. Ama Belediye Başkanı olduğundan bugüne geçen üç buçuk senede İstanbul'da ulaşıma yüzde 155 zam yaptı" ifadelerini kullandı.