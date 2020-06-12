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Fatma Şahin'den Şanlıurfa Valiliğine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Tilmen Höyük ve Dülükkaya Mezarlarının çevre düzenlemesi projesi protokolünü imzalamak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla Şanlıurfa'ya gelen heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici ve beraberindeki heyet, Vali Abdullah Erin tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Şahin, beraberindekilerle Valilik makamında ağırlandı. Vali Erin ile bir süre sohbet eden Şahin ve beraberindekiler, korona virüs pandemi süreci ve ekonomi konularında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret anısına Vali Erin'in yağlı boya Şanlıurfa tablosu hediye ettiği Şahin ve beraberindekiler, ziyaretlerine devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.

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