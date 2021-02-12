Feci kazada minibüsün altında kalan güvercinleri güvenlik güçleri kurtardı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 tarım işçisi yaralandı. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, minibüsün altında kalan 2 güvercini kurtardı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hatay'ın Erzin ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine seyir halindeki tarım işçilerini taşıyan 21 UC 615 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Taklalar atarak yol kenarındaki tarlada duran minibüsteki 8'i çocuk 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gönderilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri, minibüs altında kalan 2 güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercinlere su verilerek hayatta kalmaları sağlandı. Güvercinleri kurtaran güvenlik güçlerinin bu hareketi çevredekiler tarafından takdir edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.