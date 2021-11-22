Feci kazada yaralanan 5 kişiden 2'si öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada yaralanan 5 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale - Şanlıurfa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, aynı istikamette seyir halindeki M.T'nin kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.G. ile K.A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.