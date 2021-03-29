Feci kazada yaralanan kadın öldü

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Harran Üniversitesindeki (HRÜ) görevine giden Prof. Dr. Ramazan Sağlam'ın (58) kullandığı 63 AAR 819 plakalı otomobil ile Mithat Canpolat (40) idaresindeki 63 RC 192 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Prof. Sağlam, diğer otomobilin sürücüsü ile eşi Adalet Canpolat (33), oğlu H.İ.C. (8) ve henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Adalet Canpolat müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazaya karışan Canpolat ailesinin, çocuklarının tedavisi için Harran Üniversitesi Hastanesine gitmeye çalıştıkları öğrenildi.