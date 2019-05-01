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Feci kazaya lastiği patlayan başka bir araç neden olmuş

Şanlıurfa’da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya lastiği patlayan bir başka aracın neden olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya lastiği patlayan bir başka aracın neden olduğu ortaya çıktı.


İddiaya göre Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde meydana gelen kazada Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan 45 HS 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden 46 VK 309 plakalı otobüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.


Kazada devrilen otobüstekilerin Öz Büro İş Sendikası üyesi ve Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarını olduğu öğrenilirken, otobüsün Şanlıurfa'da geniş kapsamlı olarak yapılacak olan 1 Mayıs kutlamalarına katılacak işçileri taşıdığı öğrenildi.


Kazanın ardından olayı haber alan Özbüro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, olay yerine gelerek yaşanan kazayla ilgili bilgi aldı.

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