İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe finalde Botaş'ın rakibi oldu

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde Botaş'ın rakibi oldu.



Salon: 11 Nisan


Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3 , Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1


Başantrenör: Osman Olcay Orak


Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş


Başantrenör: Valerie Garnier


1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.