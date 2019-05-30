Festival gibi yıl sonu etkinliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler yıl sonu etkinliğini festivale çevirdi.

Siverek Halit Gülpınar Ortaokul öğrenci ve öğretmenleri okulların kapanışına kısa bir zaman kala, yıl boyunca yaptıkları resim, el işi ve mimari tasarımlarını halay ve şiir dinletileriyle festival havasında sergilendi. Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Şube Müdürleri tarafından halay eşliğinde kurdelesi kesilerek açılışı yapılan yıl sonu sergisinde öğrenciler, mimari yapıları, halı dokumaları, resim ve çeşitli projelerin bulunduğu birçok çalışmayı katılımcıların beğenisine sundu.

Etkinlik kapsamında okul öğrencileri ile öğretmenlerin hazırlamış oldukları şiir dinletisini sunuldu. Okudukları şiirlerle iyi performans sergileyen öğrenciler, katılımcılar tarafından tam not aldı.

Okul Müdürü İbrahim Karakaş,” 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonunda öğrencilerimizin hazırlamış oldukları çok yönlü bir etkinlik yapmayı planladık. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bu çalışma programını yaptıktan sonra, bugün yılsonu etkinliğimizin açılışını gerçekleştirdik. Klasik olan tasarım veya resim sergisinden ziyade bu etkinliğimizin çok yönlü festival havasında geçmesini planladık ve öylede oldu” dedi

Programda ney eşliğinde okuduğu yabancı şiiriyle büyük beğeni toplayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Ünüs,” Öğrencilerimizle birlikte güzel bir çalışma sergiledik. Hem el emeği ürünler ortaya koydular hem de çok güzel şiirler okudular. Katılımcılarda, bizde ve öğrencilerimizde çok eğlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu

7'inci sınıf öğrencisi Irmak Şen,” Arkadaşlarımızla birlikte bir yıl boyunca bu sergi için çalıştık, ben burada mimarı tasarım bölümünde yer aldım. Ben hayalimdeki ağaç evi yaptım, diğer arkadaşlarımda hayalindeki şeyleri yaptı. Biz bunları yaparken çok eğlendik, çok mutluyum” diye konuştu.