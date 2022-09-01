Festivalde fıstık ile kıyma mangalda buluşturuldu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ilk defa düzenlenen "Fıstık Hasadı Festivali"nde kıyma ile fıstık mangalda buluşturularak kebap haline getirildi. Közde pişirilen fıstık kebabı, büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi olan Halfeti, doğası ve karagülünün yanı sıra fıstık kebabıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Her yıl yaklaşık bir milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede ilk defa "Fıstık Hasadı Festivali" düzenlendi. Halfeti Kaymakamlığı, Halfeti Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde fıstık kebabı pişirildi. Zırhtan geçirilen ete karıştırılan fıstık, şişlere çekilerek mangal ateşinde pişirildi. Kokusu kadar tadıyla da damaklara hitap eden fıstık kebabını yiyen protokol, fıstık ile etin birleşimiyle yapılan kebabın çok lezzetli olduğunu belirtti.

"Her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Tarımın gelişmesi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, “Fıstığıyla meşhur olan Urfa'mızın en büyük bahçelerinden birinde bugün hep beraberiz. Birinci Fıstık Festivali'mizi birlikte, belediyemizin katkılarıyla, Valiliğimizin himayelerinde gerçekleştirmiş bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fıstığı ve tarımsal kalkınmayı ön plana çıkarmak, çiftçimizi desteklemek için her daim elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

"Türkiye'nin en büyük fıstık bahçesi"

Bölgenin en fazla fıstık üretildiği ilçesinde hasada başladıklarını belirten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Biz de şu anda Halfeti Belediyesi, Halfeti Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Türkiye'nin en büyük fıstık bahçesinde hasadı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Halfeti, 350 bin dönüm fıstık arazisi ile bölgenin önemli fıstık üretilen ilçelerinden bir tanesi. Fıstık bizim ilçemizin temel geçim kaynağı ve çiftçimize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayarak ilçemize büyük girdi sağlıyor” diye konuştu.

İlk defa düzenlenen ve fıstıktan yapılan çok sayıda yemek ile tatlının da sergilendiği festivale Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eşref Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ile çok sayıda davetli katıldı.