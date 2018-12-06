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FETÖ'nün sözde il imamı adliyede

Adana’da örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyon sunucu eşiyle birlikte yakalanan FETÖ’nün Şanlıurfa eski il imamı adliyeye çıkarıldı.

Adana'da örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyon sunucu eşiyle birlikte yakalanan FETÖ'nün Şanlıurfa eski il imamı adliyeye çıkarıldı.


FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve Adana'da örgüte ait gaybubet evine düzenlenen operasyon sonucu yakalanan FETÖ'nün Şanlıurfa eski il imamı O.N.K. ve terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi P.E.K., Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.


Adliyeye çıkarılan O.N.K.'nin 2011 ile 2014 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Şanlıurfa il imamı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddia edildi.

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