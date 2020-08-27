Filyasyon ekiplerinin 40 derece sıcakla mücadelesi

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde ne kadar zor şartlarda ve fedakarca çalıştıklarını gösteren bir video yayımlandı. Videoda 40 dereceyi geçen sıcakta koruyucu elbise giyen filyasyon ekiplerinin korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temaslı olanlara yönelik yaptıkları çalışmalara yer verildi.

Şanlıurfa'da korona virüs salgını ile mücadelede uyulması gereken kuralları denetleyen, evde izolasyona tabi tutulan vatandaşları takip eden ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasını sağlayan yaklaşık 2 bin kişiden oluşan dev bir ekip görev yapıyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, başta sağlık teşkilatı olmak üzere kamu kurum, kuruluşlarından görevlendirilen 2 bin kadar personel, kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan ekiplerle gün boyu korona virüs tedbir denetimi ve filyasyon gerçekleştiriyor.

Rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran ve yapılan test sonucu Covid-19 pozitif tanısı konularak evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları tek tek ziyaret eden filyasyon ekibinin başında bir doktor ve yardımcı personel bulunuyor. Korona virüs testi pozitif çıktığı için evlerinden çıkmayan ve kimseyi evlerine kabul etmeyen vatandaşların kapılarını tek tek çalarak durumları hakkında bilgi alan sağlık çalışanları, 40 dereceyi aşan sıcaklık altında koruyucu ekipmanlar kullanarak büyük bir fedakarlık sergiliyorlar.

Korona virüs pozitif vakası bulunan ve izolasyona tabi tutulan onlarca evi ziyaret eden filyasyon ekibi, ziyaret ettikleri ailelerin genel sağlık durumlarını sorgulayıp, sorun yaşamaları halinde başvurmaları gereken telefon numaralarını veriyorlar.

Evde izolasyon tedbirine tabi olan vatandaşlardan herkes sakınırken, toplum sağlığı için hayatını riske atan filyasyon ekiplerini vatandaşlar da büyük takdirle karşılıyorlar. Gün boyu ziyaret ettikleri evlerde vatandaşların içeriye davetlerini nezaketle geri çeviren filyasyon ekipleri, salgınla mücadelenin baş aktörleri olarak fedakarlıkları ve çalışma azimleriyle takdiri hak ediyor.