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Fırat Nehri'ne atlayan kızı vatandaşlar kurtardı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’ne atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen 15 yaşındaki S.N. Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Sazlıklara tutunan kızı suya atlayan vatandaşlar ikna ederek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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