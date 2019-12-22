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F?rat'?n do?usundaki baz? birlikler F?rat'?n bat?s?na kayd?r?l?yor

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ter?r ?rg?t?ne y?nelik ger?ekle?tirilen Bar?? P?nar? Harekat?’nda kullan?lmak ?zere F?rat’?n do?usuna g?nderilen baz? birlikler F?rat’?n bat?s?na kayd?r?l?yor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ter?r ?rg?t?ne y?nelik ger?ekle?tirilen Bar?? P?nar? Harekat?'nda kullan?lmak ?zere F?rat'?n do?usuna g?nderilen baz? birlikler F?rat'?n bat?s?na kayd?r?l?yor.


Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ter?r ?rg?t?ne y?nelik ger?ekle?tirilen Bar?? P?nar? Harekat?'na kat?lmak ?zere F?rat'?n do?usunda g?revlendirilen baz? birlikler, F?rat Kalkan? ve Zeytin Dal? harekatlar?n?n ger?ekle?tirildi?i F?rat'?n bat?s?na kayd?r?l?yor. Mardin'den yola ??kan ve aralar?nda sinyal kesici z?rhl?lar, kirpiler ve m?himmat ta??yan ara?lar?n bulundu?u yakla??k 30 ara?l?k konvoy, ?anl?urfa ?zerinden F?rat Kalkan? ve Zeytin Dal? harekatlar?n?n ger?ekle?tirildi?i F?rat'?n bat?s?na gitti. Komando birliklerinin de yer ald??? askeri konvoy, otoban ?zerinden Gaziantep istikametine gitti.

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